14 İl'de Yapay Zeka ile Dolandırıcılık Operasyonu

KARABÜK merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Sanal medyada çeşitli uygulamalar üzerinden, başta endüstriyel makineler olmak üzere çeşitli ürünlere piyasa değerinin altında fiyat veren ve yapay zeka ile sahte fatura-irsaliye, sahte işyeri, sahte ürün teslimat fotoğrafları üreterek 90 kişiyi dolandıran çete tespit edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Karabük, Diyarbakır, Eskişehir, Batman, İstanbul, Adana, Konya, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kütahya, Edirne, Mersin ve Aydın'da nitelikli dolandırıcılık eylemleri gerçekleştiren örgüt lideri, örgüt üyeleri ve örgüte yardım ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 14 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı çıkarılan 23 şüpheli gözaltına alındı. Suç unsuru telefonlar ve dijital materyallere el konuldu.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,