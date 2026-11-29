Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası öncülüğünde 14 sendikanın katılımıyla Kartal Meydanı'nda "İnsanca Yaşam Mitingi" düzenlendi.

İşçilerin, kamu emekçilerinin ve emeklilerin bir araya geldiği mitingde, Türk ve Filistin bayrakları taşındı.

Mitingde, DİSK'in kurucusu ve ilk genel başkanı Kemal Türkler'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla fotoğrafı sahneye çıkarılırken, iş kazalarında hayatını kaybeden işçiler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Alanda "Emek, Adalet, Özgürlük", "İnsanca yaşamak istiyoruz" ve "Kademeli emeklilik hakkımız" gibi yazılı pankartlar açılarak sloganlar atıldı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, mitingde yaptığı konuşmada, mitinge destek veren 130'dan fazla dernek ve siyasi partiye teşekkür ederek, "Bu meydanda yalnızca işçiler yok, işçilerin onuru ve emeği var, baskılar karşısında susmayanlar var." dedi.

Çalışanların ve emeklilerin alım gücündeki düşüşe dikkati çeken Atar, işçilerin çalıştıkça yoksullaştığını ve TBMM'de görüşülen 2027 yılı bütçe tercihlerinin sınıfsal bir yönü olduğunu savundu. Bütçeden faiz ödemelerine ayrılan tutara değinen Atar, "Bütçe tercihleri sermayeye ve faiz ödemelerine değil, emeğe ve halka ayrılmalıdır." diye konuştu.

Atar, sendikalara 12 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek mitinge katılarak güç birliğini büyütme çağrısında bulundu.

Mitingde İstanbul Filistinli İşçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Anas Rashed, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Çeşitli sendika ve dernek temsilcilerinin yanı sıra işçilerin ve ailelerinin de değerlendirmede bulunduğu mitinge, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.