14 Yaşında Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

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İZMİR'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Efe A.'ya çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Batuhan Taşkıran (14), doğum gününde toprağa verildi.

Kaza, Çiğli ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücüsü Batuhan Taşkıran'ın kullandığı 35 ASH 987 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Efe A.'ya çarptı. Motosikletten savrulan Taşkıran, arkasında oturan Ç.G. ve Mehmet Efe A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, motosikletin sürücüsü Batuhan Taşkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer 2 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Batuhan Taşkıran için, Menemen ilçesindeki Kent 2 Cemevi'nde tören düzenlendi. Baba Mehmet ve anne Zöhre Taşkıran'ın büyük üzüntü yaşadığı cenaze töreninin ardından Batuhan Taşkıran, bugün doğum gününde Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.