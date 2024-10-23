14 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Defnedildi - Son Dakika
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14 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Defnedildi

14 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Defnedildi

Batuhan Taşkıran, doğum gününde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybederek toprağa verildi.

23.10.2024 15:16
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İzmir'in Çiğli ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki sürücü doğum gününde defnedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kazada ölen Batuhan Taşkıran'ın cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Menemen ilçesindeki Kent 2 Cemevi'ne getirildi.

Cenaze töreninde baba Mehmet ve anne Zöhre Taşkıran'ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Taşkıran'ın cenazesi, töreninin ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Batuhan Taşkıran'ın, babasına ait motosikleti arkadaşıyla gezmek için haber vermeden aldığı, bugün 14. yaş günü olduğu belirtildi.

Kazada yaralanan M.E.A. ile Ç.G'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Batuhan Taşkıran idaresindeki 33 ASH 987 plakalı motosiklet, 21 Ekim'de Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.E.A'ya çarpmış, Taşkıran olay yerinde hayatını kaybetmiş, M.E.A. ile motosikletteki Ç.G. yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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