14 Yıl Sonra Yakalandı

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Diyarbakır'da kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Ekipler, kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan C.Ö'yü Çermik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.