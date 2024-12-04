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14 Yıl Sonra Yakalandı

Diyarbakır'da 14 yıldır aranan kan gütme suçlusu C.Ö., Çermik'te tutuklandı.

04.12.2024 12:20
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Diyarbakır'da kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Ekipler, kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan C.Ö'yü Çermik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 14 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika

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