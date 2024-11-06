140 Şüpheli Yakalandı

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EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 8 ilde güvenlik görevlilerine taşlı saldırıda bulunup, 16 güvenlik görevlisi ve 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan 140 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız; provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" denildi.