15. Sakarya Arıcılık Paneli Düzenlendi
13.03.2026 15:21
Sakarya'da düzenlenen panelde arıcılıkla ilgili önemli bilgiler ve çözümler paylaşıldı.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından "15. Sakarya Arıcılık Paneli" düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri arıcılarla bir araya geldi.

Arıcılık faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlar, arı hastalıkları, arı ürünlerinin doğru kullanımı, arı zehri ve arı ilaçları gibi konularda kapsamlı bilgilerin paylaşıldığı panelde, arıcılıkta verimliliğin artırılması, arı sağlığının korunması ve arı ürünlerinin ekonomiye kazandırılması konularında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Birlik başkanı Mustafa Ör, panelde, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin katılımıyla arıcılara önemli bilgiler aktarıldığını söyledi.

Hazırladıkları projelerle hem arıcılığın gelişmesini hem de arı ürünlerinin daha geniş alanlarda değerlendirilmesini hedeflediklerini belirten Ör, "Arıcılarımız için eğitim çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğiz. Dünyada arıcılık alanında neler oluyor, yeni yöntemler nelerdir, bunları akademisyenlerimiz deneyimleriyle arıcılarımıza aktarıyor. Bu sayede arıcılarımız hem üretimde kaliteyi artırıyor hem de sektörle ilgili gelişmeleri yakından takip etme imkanı buluyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise bölgede arıcılığın her geçen yıl geliştiğini belirterek, arıcı birlikleriyle üretimin artırılması ve arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi için çalışma yürüttüklerini anlattı.

Arıcılık sektöründe üretim ve ticarette önemli gelişmeler yaşandığını, üretim ve ihracatta artış olduğunu dile getiren Baş, "Türkiye genelinde olduğu gibi bölgemizde de arıcılığın büyük bir gelişme kaydettiğini görüyorum. Arıcı birliklerimiz sadece bal değil, arının oluşturduğu farklı ürünleri de ticari metaya dönüştürerek ekonomiye kazandırmak için çalışmalar yürütüyor." ifadesini kullandı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da "Arıcıları özellikle ilaçların doğru kullanımı konusunda bilgilendirdik. Zaman zaman gelişigüzel veya yanlış ilaç kullanımı olabiliyor. Bu konuda arıcılarımızın bilinçlenmesi çok önemli. Hastalıklar konusunda arıcılarımız genel olarak bilgili ancak ilaçların nasıl kullanılacağı konusunda eksiklikler olabiliyor." dedi.

Kaynak: AA

