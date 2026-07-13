15 Temmuz'a Özel Sergi ve Gösterim Trabzon'da - Son Dakika
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15 Temmuz'a Özel Sergi ve Gösterim Trabzon'da

13.07.2026 16:56
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Trabzon'da, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına özel sergi ve planetaryum gösterimi düzenlendi.

Trabzon'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla hazırlanan "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında" temalı sergi ile planetaryum gösterimi, düzenlenen törenle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde "İrade Bizim, Zafer Bizim" sloganıyla hazırlanan etkinlikte, darbe girişimi sırasında vatandaşların ortaya koyduğu demokrasi ve milli irade mücadelesinin hafızalarda canlı tutulması, o gece yaşananların gelecek nesillere aktarılması ve ziyaretçilere etkileşimli deneyim sunulması amaçlanıyor.

Etkinlik alanında, sevgi evlerinde kalan çocukların hazırladığı 15 Temmuz temalı resimler sergilenirken, ziyaretçilerin duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekleri hatıra defteri de yer aldı.

Toplumsal hafızanın canlı tutulması, milli irade ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan etkinlikte, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler ve beraberindekiler sergi alanlarını gezerek planetaryumdaki gösterimi izledi.

Öğrencilerin de ilgi gösterdiği gösterimin ardından katılımcılar, hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Etkinlik, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz'a Özel Sergi ve Gösterim Trabzon'da - Son Dakika

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