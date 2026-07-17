15 Temmuz'a Uluslararası Medya Ziyareti - Son Dakika
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15 Temmuz'a Uluslararası Medya Ziyareti

17.07.2026 15:53
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21 ülkeden 41 medya temsilcisi, 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret ederek darbe girişimini inceledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği "15 Temmuz Uluslararası Medya Programı" kapsamında Türkiye'ye gelen 21 ülkeden 41 uluslararası medya temsilcisi, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı kapsamında, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Güney Kore, Fas, Etiyopya, Polonya, Güney Afrika, Kazakistan, Katar, Nijerya, Karadağ, Özbekistan, Mozambik, Senegal, Tanzanya ve KKTC'den gelen medya temsilcileri, Valilik'te gerçekleştirilen sunumun ardından müzeyi ziyaret etti.

Ziyarette, yabancı gazetecilere, darbe girişimi sırasında yaşanan olaylar, demokrasiye sahip çıkmak için verilen mücadele ile müzede yer alan belge, görüntü ve dijital içeriklere ilişkin bilgi verildi.

15 Temmuz gazisi Mehmet Emin Ertaş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un karanlık bir gece olduğunu ifade etti.

FETÖ mensuplarının yıllar boyunca devletin farklı kademelerine sızarak hain planlar yaptığını anlatan Ertaş, darbe girişiminin Türk milletinin direnişiyle kısa sürede engellendiğini belirtti.

Türk milletinin kendisiyle birlikte mücadele edenleri de karşısında duranları da unutmadığını kaydeden Ertaş, "Gün gelir cenk meydanında yanımızda olanlarla mutlaka helalleşiriz, karşımızda olanları da unutmayız. Yazarız, gün gelir onunla da hesaplaşırız." ifadelerini kullandı.

Programla, uluslararası kamuoyunun 15 Temmuz'a ilişkin daha kapsamlı ve doğrudan bilgi edinmesine katkı sağlanması ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesine ilişkin uluslararası farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz'a Uluslararası Medya Ziyareti - Son Dakika

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