15 Temmuz Anı Odası Antalya Diplomasi Forumu'nda - Son Dakika
15 Temmuz Anı Odası Antalya Diplomasi Forumu'nda

18.04.2026 16:09
AA ve TİKA Başkanı, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla oluşturulan anı odasını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, "Antalya Diplomasi Forumu 2026" kapsamında AA'nın stant alanında kurulan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla oluşturulan "15 Temmuz Anı Odası"nı gezdi.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

AA Genel Müdürü Karagöz, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 10. yılının yaklaştığına ve bunu da ADF gibi bir uluslararası platformda hatırlatmak istediklerine işaret ederek "Unutturmamamız gereken şeylerden bir tanesi, bu ülkede 15 Temmuz 2016'da bir darbe girişiminin olduğu ve dünya demokrasi tarihine altın harflerle geçen Türk milletinin direnişi." dedi.

AA foto muhabirlerinin de 15 Temmuz'da sahada olduklarını, darbe girişiminin nasıl bastırıldığını ve sonra neler olup bittiğini dünyaya duyurduğunu anlatan Karagöz, "Biz, burada özellikle yabancı heyetlere, bu ülkede bir darbe girişiminin olduğunu ve Türk milletinin ferasetiyle korkusuzca tankların önünde durmasıyla bu darbe girişiminin başarısız olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çekilmiş en ikonik fotoğraflar burada hareketli bir görsele dönüştürülüyor." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansı, Türk milletinin, Türkiye'nin gururu"

TİKA Başkanı Abdullah Eren de ADF'nin 5. senesinde hem artan içerik kalitesiyle hem katılımcı yoğunluğuyla bu senede gerçekten çok önemli bir buluşma alanı olduğunu gösterdiğini belirterek "Hele İsrail'in Gazze saldırıları, sonrasında Amerika-İsrail'in İran saldırılarının yoğunlaştığı bir süreçte şu ateşkes sürecinde, ADF dünyanın dört bir yanından liderleri, diplomatları, siyasetçileri burada bir araya getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, AA hakkında da şunları kaydetti:

"Tabii Anadolu Ajansı, Türk milletinin, Türkiye'nin gururu çünkü 100 yılını deviren Ajansımız bu süre içerisinde, öncelikle Türk insanının sonra da uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için doğru habercilik anlayışıyla çok güzel çalışmalar yaptı. Biz, bu anlamda Anadolu Ajansı'nı çok takdir ediyoruz. TİKA olarak da aynı şekilde."

15 Temmuz'un Türk halkı için çok karmaşık duyguların yaşandığı bir gece olduğunu vurgulayan Eren, "Başka dünyada herhangi bir millete nasip olur mu bilmiyorum. Çok az millete nasip olan bir zaferi, o gece elde etmiştik." ifadesini kullandı.

Eren, fotoğrafların hareketli görsellere dönüştürülmesini de çok beğendiğini belirterek "Bu cesaret, herhalde başka bir millette yoktur." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Anı Odası Antalya Diplomasi Forumu'nda - Son Dakika

SON DAKİKA: 15 Temmuz Anı Odası Antalya Diplomasi Forumu'nda - Son Dakika
