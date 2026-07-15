15 Temmuz Anma Sergisi Açıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Anma Sergisi Açıldı

15.07.2026 14:04
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MEB, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına sergi düzenledi. Öğrenciler eserlerini sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Sergisi" gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla hazırlanan sergi, MEB Şura Salonu fuaye alanında düzenlendi.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim meslek okulları ile bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı resimler ile bilim ve sanat merkezlerinde üç boyutlu (3D) yazıcı teknolojisiyle üretilen tasarım çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiye, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, açılışın ardından Bakan Yardımcısı Ökten sergiyi gezerek eserleri inceledi ve öğrencilerle sohbet etti.

Programda, öğrenciler tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu ve piyano dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Anma Sergisi Açıldı - Son Dakika

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