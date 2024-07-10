"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Sergisi TSE'de Açıldı - Son Dakika
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"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Sergisi TSE'de Açıldı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ülkenin farklı noktalarında çekilmiş fotoğraflardan oluşan serginin açılışı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Sergiye katılan gaziler ve aileleri, darbe gecesi yaşadıklarını anlattılar ve TSE'ye teşekkür ettiler.

10.07.2024 16:56
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"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ülkenin farklı noktalarında çekilmiş fotoğraflardan oluşan serginin açılışı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Açılış törenine, TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş ile 15 Temmuz gazileri Ercan Şen, Mustafa Eryılmaz, Serdar Aydın ve aileleri katıldı.

Gaziler ve aileleri; eski adıyla Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü), Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde çekilenlerin yanı sıra diğer illerde kaydedilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdiler, darbe gecesi yaşadıklarını anlattılar.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateş sonucu sol ayağından yaralanarak gazi olduğunu, olay anında bir arkadaşının da şehit düştüğünü söyledi.

O gece hastaneden taburcu olduktan sonra eve geldiğini ve evinden Genelkurmay Başkanlığındaki olayları gördüğünü anlatan Şen, ayağı sargılı şekilde 2 oğluyla Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini ifade etti.

Şen, sergi için TSE'ye teşekkür etti, fotoğrafların arkasında koca bir tarih bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Sergisi TSE'de Açıldı - Son Dakika

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