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15 Temmuz Derneği, Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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15 Temmuz Derneği, Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

15 Temmuz Derneği üyeleri, sosyal medya hesabında şehit ailesine söylediği sözler nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek üyeleri, Can Ataklı'nın insanları kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve dini değerleri aşağılamak suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

26.12.2023 - 12:34,
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15 TEMMUZ Derneği, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda şehit ailesine söylediği sözler nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle Gazeteci Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatmıştı. 15 Temmuz Derneği üyeleri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek üyelerinden bir grup adliye önündeki Çağlayan meydanında basın açıklaması yaptı. Dernek adına açıklamayı 15 Temmuz şehitlerinden Yılmaz Ercan'ın babası Melih Ercan yaptı.

Melih Ercan, "Bildiğiniz gibi haftasonu çetin şartlarda terörle mücadele ederken şehit olan 12 evladımızın haberleriyle sarsıldık. Kendisini gazeteci olarak tanımlayan Can Ataklı, daha evlatlarımızın üzerleri kara toprakla yeni örtülmüşken şehit babasına hakaret etti.Terörle aralarına mesafe koyamayanların bu acınası hallerini izlerken, evlatlarını şehit veren aileler olarak içimiz burkuluyor. Bir şehit babası olarak Can Ataklı'nın Mehmet Aslan'a söylediği o sözleri ben de üzerime alıyorum ve Can Ataklı'ya cevap veriyorum. Biz kimiz biliyor musun Can Ataklı? Biz bu vatanın tapusuna evlatlarının kanlarıyla adını yazdırmış şerefli şehit aileleriyiz. Biz bu ülkenin sıvasız evlerinde yaşasak da vatanını sevmekten hiç vazgeçmeyen has evlatlarıyız. Biz bu ülkenin asıl sahipleriyiz." dedi.Dernek üyeleri suç duyurusu dilekçesinde gazeteci Can Ataklı'nın "İnsanları kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmasını talep etti.

15 Temmuz Derneği, Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Kaynak: DHA
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