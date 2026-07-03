Muharrem ayında şehit ve gazilere aşure - Son Dakika
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Muharrem ayında şehit ve gazilere aşure

Muharrem ayında şehit ve gazilere aşure
03.07.2026 13:23
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15 Temmuz Derneği, Türk Kızılay işbirliğinde muharrem ayı münasebetiyle şehitler ve gaziler anısına aşure dağıtım programı gerçekleştirdi.

15 Temmuz Derneği, Türk Kızılay işbirliğinde muharrem ayı münasebetiyle şehitler ve gaziler anısına aşure dağıtım programı gerçekleştirdi.

15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan derneğin bahçesinde düzenlenen program, tüm şehitler için dua edilmesiyle başladı. Daha sonra kazanda kaynatılan aşureler davetlilere ve basın mensuplarına ikram edildi.

Programda konuşma yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul ve Ankara'da düzenledikleri aşure etkinlikleriyle tüm şehitleri, gazileri ve ecdadı hatırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Aşure gününün birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu temsil ettiğini vurgulayan Turunç, "15 Temmuz'da emperyal ülkelerin hazırladığı darbe girişimini milletimiz, kalbindeki vatan sevgisi ve onurlu duruşuyla meydanlara çıkarak önlemiştir. Her yıl 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, milli birlik ve bütünlüğümüzü gelecek nesillere iyice anlatmak adına bir dizi program düzenliyoruz. Dağıtılan bu aşureler de milli birliğimizin bir sembolü olarak tarihe not düşülmüş olacak. Devletimize, bayrağımıza bakışımız ve geleceğe yönelik hayallerimiz birdir. Bu ruhu unutmamak ve unutturmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Acıbadem'deki Türk Telekom binası önünde şehit düşen Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Yağcı da programda konuşma yaptı.

Milletin direnişi ve şehitlerin kanıyla durdurulan darbe girişinin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Yağcı, "Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak amacıyla Şüheda Kadın Yapılanması olarak çalışmalarımıza güçlü bir vizyonla başlamanın heyecanını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Dernek üyelerince İstanbul'daki Hz. Ali Camisi, Eyüpsultan Camisi ve Şüheda Camisi'nde de cuma namazı sonrası aşure dağıtımı yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muharrem ayında şehit ve gazilere aşure - Son Dakika

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