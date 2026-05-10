15 Temmuz Derneği'nden şehit yakınlarına Anneler Günü ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz Derneği'nden şehit yakınlarına Anneler Günü ziyareti

10.05.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyet, Anneler Günü'nde 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını ziyaret etti.

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyet, Anneler Günü'nde 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamada, İsmail Hakkı Turunç ile Derneğin Başkanvekili Ahmet Şekerli'nin yer aldığı heyetin, 15 Temmuz şehitlerinden Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Yağcı'yı, Ömer Cankatar'ın annesi Atike Yağmur'u ve Erkan Pala'nın annesi Muazzez Pala'yı ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladığı belirtildi.

Açıklamada yer verilen derneğin Anneler Günü mesajında şunlar kaydedildi:

"Vatan ve mukaddesat uğruna evlatlarını ve evlatlarının babasını şehitler tepesine uğurlayan kahraman analarımız bizatihi vatanımızın özüdür. Şehit analarımız, şüheda kervanımızın Çanakkale'den 15 Temmuz'a müellifi olduğu hamiyet ve kahramanlık destanlarının ta kendisidir. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, mübarek ayaklarının altlarında cennetin müjdesini taşıyan tüm annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyor, hürmet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Ahirete irtihal eden annelerimize yüce Mevla'mızdan rahmet ve mağfiret niyaz ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Derneği'nden şehit yakınlarına Anneler Günü ziyareti - Son Dakika

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

17:26
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı
16:49
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
16:27
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 17:51:38. #7.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Derneği'nden şehit yakınlarına Anneler Günü ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.