15 Temmuz Derneği'nden şehit yakınlarına Anneler Günü ziyareti

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyet, Anneler Günü'nde 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamada, İsmail Hakkı Turunç ile Derneğin Başkanvekili Ahmet Şekerli'nin yer aldığı heyetin, 15 Temmuz şehitlerinden Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Yağcı'yı, Ömer Cankatar'ın annesi Atike Yağmur'u ve Erkan Pala'nın annesi Muazzez Pala'yı ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladığı belirtildi.

Açıklamada yer verilen derneğin Anneler Günü mesajında şunlar kaydedildi:

"Vatan ve mukaddesat uğruna evlatlarını ve evlatlarının babasını şehitler tepesine uğurlayan kahraman analarımız bizatihi vatanımızın özüdür. Şehit analarımız, şüheda kervanımızın Çanakkale'den 15 Temmuz'a müellifi olduğu hamiyet ve kahramanlık destanlarının ta kendisidir. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, mübarek ayaklarının altlarında cennetin müjdesini taşıyan tüm annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyor, hürmet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Ahirete irtihal eden annelerimize yüce Mevla'mızdan rahmet ve mağfiret niyaz ediyoruz."