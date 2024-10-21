15 Temmuz Derneğinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

15 Temmuz Derneğinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama

15 Temmuz Derneğinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in ölümüne ilişkin açıklama

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin "Bu topraklara ihanet eden, bu millete ihanet eden, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı emperyal ülkelere satmak isteyen bir insanın ölümü bu kadar kolay olmamalıydı.

21.10.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin "Bu topraklara ihanet eden, bu millete ihanet eden, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı emperyal ülkelere satmak isteyen bir insanın ölümü bu kadar kolay olmamalıydı." dedi.

15 Temmuz Derneği üyelerince, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin, Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde basın açıklaması düzenlendi.

Burada gaziler ve şehit yakınları adına konuşan Turunç, "Bundan 8 yıl kadar önce, yıllar öncesinden başladığı hainliği 15 Temmuz darbe girişimiyle de zirveye çıkaran bir hainin, uzun yıllardan beri kaçmış olduğu Amerika'da ölüm haberini aldık." ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gazilerin, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesini ve son nefesine kadar müebbet hapis cezası çekmesini istediklerini belirten Turunç, bunun gerçekleşmemesine rağmen mağdurların ölüm haberine sevindiklerini dile getirdi.

Şehit yakınları ve gazilerin acılarının dinmeyeceğini vurgulayan Turunç, "Onun orada ölmesi Türkiye'de ve dünyada FETÖ karşıtı tüm vatansever insanları, milletinin, devletinin, bayrağının yanında olan insanları sevindirmekle birlikte, onun arada ölmesi belki de kurtuluşu oldu. Bu topraklara ihanet eden, bu millete ihanet eden, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı emperyal ülkelere satmak isteyen bir insanın ölümü bu kadar kolay olmamalıydı." şeklinde konuştu.

Vatan sevgisinin imandan olduğunu söyleyen Turunç, "Her ne kadar hoca kılıklı birisi, önder insan gibi gözükse de kandırdığı insanlar nezdinde önderdir. Yoksa milletimizin nezdinde, vatanseverler nezdinde o bir haindi. Onun ölümü gerçekten çocuklarını, yakınlarını kaybeden insanlar açısından bir nebze olsa acıları dindirmiş olacak." dedi.

İsmail Hakkı Turunç, "Yaşarken nereye sığındıysa ölüsü de o topraklara yakışıyor. O topraklarda defnedilsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Derneğinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
14:00 FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm anını anlattı FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
03:29 İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi
01:32 Kastamonu’da korkunç olay Annesini öldürüp intihar etti Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 17:55:36. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Derneğinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.