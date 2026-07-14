15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Anadolu Ajansı arşivinden hazırlanan "15 Temmuz Gecesi" adlı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Müdürlüğün Fatih'teki binasında açılan sergide konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, 15 Temmuz'un, milletin milli iradeye sahip çıktığını gösteren en önemli tarihlerden biri olduğunu söyledi.

Kaya, darbe girişiminin, iradesini başka yerlere teslim etmiş kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Millet iradesine, memleketine, liderine ve demokrasisine sahip çıktı. Müthiş bir kahramanlık göstererek, 253 şehit vererek büyük bir mücadele gösterdi. Bu millet, öyle başkalarının yönlendirmesiyle bir yerlere ulaşılamayacağını, bu milletin alt edilemeyeceğini tekrar gösterdi. Bu sergiyle bunun 10. yılını anacağız ve unutmamamız gerekiyor. Bu milli hafızamızı genç nesillere sürekli aktarmak gerekiyor." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi ise 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu, darbe girişimi gecesinde millet iradesini hiçe sayanların kaybettiğini dile getirdi.

Ekşi, 15 Temmuz'un yeniden dirilişin miladı olduğunu kaydederek, "Diriliş ruhunu canlı tutmak noktasında biz eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Şehitlerimizin, gazilerimizin şerefli hayatlarını ve örnek hatıralarını yeni nesillere aktarmaya, tanıtmaya devam edeceğiz. Millet olma bilincini diri tutmak için işgale direnen kahramanları unutmamak ve unutturmamak gibi bir ödevimiz var." diye konuştu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananları belgeleyen, toplumsal hafızanın canlı tutulması ve demokrasi bilincinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan sergi, 20 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide, Anadolu Ajansı arşivinden seçilen 40 fotoğraf yer alıyor.