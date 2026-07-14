15 Temmuz gazileri fotoğraf sergisinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz gazileri fotoğraf sergisinde buluştu

15 Temmuz gazileri fotoğraf sergisinde buluştu
14.07.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Medipol Üniversitesi, Anadolu Ajansı arşivinden hazırladığı 'İhanetin 10. Yılı: 15 Temmuz Darbe Girişimi Fotoğraf Sergisi'nde 15 Temmuz gazilerini ağırladı. Rektör Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk'ün karşıladığı gaziler, sergiyi gezdi ve duygusal anlar yaşadı.

15 Temmuz gazileri, İstanbul Medipol Üniversitesinin Anadolu Ajansı arşivinden hazırladığı "İhanetin 10. Yılı: 15 Temmuz Darbe Girişimi Fotoğraf Sergisi"nde bir araya geldi.

Üniversitesinin güney kampüsü fuaye alanında dün açılan sergiyi ziyarete gelen gazileri, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk kapıda karşıladı.

Rektör Göktürk ve gazilerden oluşan grup sergi alanını gezdi ve 15 Temmuz konulu videoyu izledi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, AA muhabirine serginin o gecenin anısını diri tutmak için bir araç olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un tekrarının yaşanmaması temennisinde bulunan, şehit olanlara rahmet, gazilere ise şifa dileyen Büyükaslan, fotoğraflar için Anadolu Ajansına teşekkür ettiğini belirtti.

Etkinliğe katılan 15 Temmuz gazisi Safiye Bayat, "15 Temmuz milletin iradesine sahip çıktığı çok özel anlardan bir tanesiydi. Çok güzel bir duruş sergiledik." dedi.

15 Temmuz'u yaşamaya, yaşatmaya ve unutturmamaya gayret ettiklerini belirten Bayat, sergideki fotoğrafları gördüklerinde duygusal anlar yaşadıklarını, o güne tekrar döndüklerini, sergi dolayısıyla Medipol Üniversitesine teşekkür ettiğini söyledi.

15 Temmuz'un bir milat olduğunu ifade eden gazi Gürbüz Akın ise vatan topraklarının teslim edilmediği Çanakkale'deki iradeyi 15 Temmuz'da gösterdiklerini dile getirdi.

Akın, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 10 yıl geçmesine rağmen biz hala aynı acıyla devam ediyoruz." diye konuştu.

Sergide, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Rektör Güntürk ve beraberindeki gaziler yemek yedi.

Kaynak: AA

İstanbul Medipol Üniversitesi, Darbe Girişimi, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, 15 Temmuz, İstanbul, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazileri fotoğraf sergisinde buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Uzungöl’e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu
Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa’da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı

15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 16:16:12. #7.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz gazileri fotoğraf sergisinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.