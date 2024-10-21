15 Temmuz gazisi muhtardan FETÖ elebaşının ölümü için "düşmandan kurtulduk" mesajı

Güncel

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ayağından yaralanan Çengelköy Mahallesi Muhtarı Can Cumurcu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Devletimiz, ülkemiz ve milletimiz en büyük düşmanlarından bir tanesinden kurtuldu." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili AA muhabirine konuşan Cumurcu, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Ülkenin, Kurtuluş Savaşı gibi bir gece yaşadığını ve milletin şehit olmayı göze alarak FETÖ'cü hainlerin darbesini engellediğini belirten Cumurcu, "FETÖ yapılanması çok eskiye dayanıyor. Bunlar bir günlük, iki günlük, üç günlük bir yapılanma değil. 20. yüzyılın Lawrence'ı dediğim bir şahıstan bahsediyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz 2016'da milletin dirayetiyle büyük bir kahramanlık örneği verildiğini dile getiren Cumurcu, "Çok şükür büyük bir beladan, devleti uçurumdan aldık diye düşünüyorum. Tabii şehitler verdik, gaziler gazilerimiz oldu. Geleceğimizi çalmaya çalışan bir örgütle karşı karşıyaydık. Bizim nesilleri değil, bizden sonraki nesilleri çalmaya kalkan bir yapıyla karşı karşıya kaldık. Düşünsenize kendi milletine silah doğrultacak kadar aşağılık derecesine inmişlerdi." ifadelerini kullandı.

FETÖ'ye bağlananların efsunlanmış gibi davrandığına ve düşünme yeteneklerini kaybederek hareket ettiklerine dikkati çeken Cumurcu, şöyle devam etti:

"Tek sevindiğim şey şudur. Ben ölmesini bekliyordum. Onların rabıta dedikleri bir olayları var. Yani birbirleriyle kurdukları bir rabıta. Çünkü çoğu efsunlanmış vaziyetteler. Bir şey anlattığınız zaman boş dinliyorlar, boş bakıyorlar. O gecede olduğu gibi. Düşün ki o gece benim devletimin, milletimin elbisesini çalmış bir yüzbaşıya, 'Siz ne yapıyorsunuz? Sen vatandaşa nasıl silah doğrultursun?' dediğim zaman böyle efsunlanmış bir şahısla karşı karşıyaydım. Hakikaten çok büyük oyunlar, çok büyük kurgular, tabii bunun akıbetinde o gece yaşanan acı olaylar, şehitlerimiz ve gazilerimiz var."

FETÖ'nün emperyalistlerin bir maşası olduğunu ve bu yapılanmayla mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Cumurcu, "Bu hesap, böyle kolay kolay kapanacak bir hesap değil. Çünkü senelerin verdiği devletin içinde öbekleşmiş, kilit hale gelmiş bir yapıyı bozmak, tekrardan kendi sistemimize dönmek kolay değil. Düşünün ki mahkeme süreçlerinde bile şunu diyebildiler: 'İşte bir gün güneş bize doğacak. Sizler bizim yerimize geçeceksiniz. Bizler sizin olduğunuz yerlerde olacağız.' O kadar çok şeyler yaşadık ki hesaplaşma süreci sürecek. Senelerce sürecek. Çünkü emperyalist güçlerin elindeki en güzel maşalardan birisidir FETÖ." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Cumurcu, şunları kaydetti:

"Defalarca ölüm haberini deklare ettiler ama ben hiçbir zaman inanmadım ki en son artık devletimizin açıklamasıyla artık bunun öldüğüne kanaat getirdik. Tabii içimizde sevinç var. Devletimiz, ülkemiz ve milletimiz en büyük düşmanlarından bir tanesinden kurtuldu. Hakkımı helal etmiyorum. Çünkü hem kendi sağlığım hem evlatlarım, yeğenlerim, şehit kardeşlerim var. Helalleşmek kolay değildir. İnşallah ahirette biz bunların hepsini göreceğiz. Yani o hesabı vermek kolay değil. Bu kadar insanın kanıyla, canıyla oynamak kolay değil. O hesapları kolay kolay veremeyecekler."