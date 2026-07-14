15 Temmuz Hafıza Sergisi İzmir'de Açıldı

(İZMİR) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda "İrade bizim, zafer bizim" temasıyla düzenlenen "15 Temmuz Hafıza ve Hatıra Sergisi"nin açılışı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde hazırlanan "15 Temmuz Hafıza ve Hatıra Sergisi", İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda açıldı. Sergi, İzmir ile eş zamanlı olarak İstanbul, Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Antalya ve Gaziantep olmak üzere toplam 6 havalimanında ziyarete açıldı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gerçekleştirilen açılışa Vali Süleyman Elban, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Metin Düz ile 15 Temmuz Derneği üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ darbe girişimi sırasında, Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğrafların dijital ekranlarda sergilendiği etkinliğin açılışında konuşan Vali Elban, serginin toplumsal hafızayı diri tutacağını kaydetti.

VALİ ELBAN: "GÖREVİMİZ KAHRAMANLIK MÜCADELESİNİ DİRİ TUTMAK"

15 Temmuz'un ülke tarihinde unutulmaması gereken günlerden olduğunu kaydeden Vali Elban, şunları söyledi:

"15 Temmuz deyince Temmuz'un herhangi bir gününden ya da herhangi bir yaz gününden bahsetmiyoruz. 15 Temmuz deyince maalesef millet olarak tarihimizin en karanlık gecesinden bahsediyoruz. Bu millet tarihinde görmediği bir ihanetle karşı karşıya geldi ve bu geceyi kapkara yapan, ihanetin kendisiydi. ve ihanet öyle içeriden gelmişti, kurumları sarmış ve öyle insanlığın içine girmişti ki bu ihaneti anlamak onu püskürtmek ve onunla mücadele etmek hayli zaman aldı. Dolayısıyla 15 Temmuz, Temmuz'un en uzun gecesi oldu."

Bu kalkışma en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü ve kararlı liderliği ve onun önderliğinde, feraseti ve irfanı yüksek kahraman milletimiz tarafından çok kısa sürede, çok kısa bir zamanda bastırıldı ve püskürtüldü. Gün ağırmadan yurdumuzun her tarafını aydınlıklar almaya ve her tarafa o zaferin ışıkları yayılmaya başladı. Bu hikayenin esas ve önemli taraflarından bir tanesi de darbe yapanlar; bu milletin kendisine emanet ettiği uçakları, uçak savarları, topları, mermileri bu milletin üzerine acımasızca atarken bu millet, hiçbir silah, hiçbir karşı alet edevat kullanmadan sadece bedeniyle ve yüreğiyle mücadele ederek bu zaferi kazanmışlardır.

Bizim görevimiz bu mücadeleyi, bu kahramanlık mücadelesini insanımıza sürekli anlatmak ve onların hafızasında bunu canlı ve diri tutmak. Genç kuşaklarımıza bir daha onların da benzer bir ihanetle karşılaşması ve büyüklerinin nasıl bir fedakarlıkta bulunduğu, nasıl destansı mücadelede bulunduğu ve nasıl bir kahramanlık destanı yazdıklarını da anlatmak için biz 15 Temmuz'ları böyle farklı etkinliklerle anıyoruz. Bugün de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız 15 Temmuz Derneğimizin katkılarıyla 15 Temmuz'a ait çok özel seçkilerin olduğu bir sergimiz var. ve bu sergimiz aynı zamanda bizimle beraber beş ayrı havalimanında da sergileniyor. İnşallah buradan gelen geçen en başta yavrularımız, gençlerimiz olmak üzere herkes burada bu hatıraları gördükten sonra yaşanan olayları görüp ders çıkarmak ve kahramanlık destanını da gurur payesi almak için gezer."

TUNA: "MİLLETİMİZ, DARBECİLERE GEÇİT VERMEMİŞTİR"

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tuna da "Tüm dünyaya kahramanlık dersi verdiğimiz 7'den 77'ye yaşlısıyla, genciyle kanımızın son damlasına kadar aziz vatanımızı savunduğumuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz korkuya karşı cesaretin, ihanete karşı sadakatin, karanlığa karşı milli iradenin kazandığı bir zaferdir. Milletimiz, tarihin o en alçak gecesinde hainlere karşı kanının son damlasına kadar mücadelesini vermiş ve darbecilere geçit vermemiştir" diye konuştu.

KAYA: "CESARET VE FEDAKARLIĞI HATIRLATMAYI AMAÇLIYORUZ"

İletişim Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Kaya ise "Bugün ülkemizin 6 önemli havalimanında eş zamanlı olarak ziyaret açılan bu sergiyle 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin; demokrasisine, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkarak ortaya koyduğu eşsiz cesaret ve fedakarlığı hatırlatmayı amaçlıyoruz. 'İrade bizim, zafer bizim' temasıyla hazırlanan bu sergimizde yer alan her bir fotoğraf milletimizin cesaretinin, birlik ve beraberlik ruhunun, vatan sevgisinin ve milli iradeye olan bağlılığının güçlü birer hafıza kaydı niteliğindedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak milletimizin ortak hafızasını canlı tutan, milli beraberlik ruhunu güçlendiren çalışmaları aynı titizliklerle ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.