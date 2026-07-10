15 Temmuz Manşetleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Manşetleri Sergisi Açıldı

10.07.2026 16:21
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İzmir'de '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi' sergisi gerçekleştirildi, hatıralar yaşatıldı.

İZMİR'de, 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban,"Aradan 10 yıl geçmiş olmasına rağmen o gece yaşanan acıları ve yazılan kahramanlık destanını dipdiri tutmak amacıyla bu ve benzeri etkinlikleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Basın İlan Kurumu tarafından yürütülen ve İzmir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi' açıldı.Açılışa İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi katıldı. 15 Temmuz'un hafızalardaki yerini koruması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanan sergide, Türkiye'nin dört bir yanındaki iletişim fakültesi öğrencilerinin hazırladığı gazetelerin birinci sayfa tasarımları İzmirlilerin beğenisine sunuldu. Sergiyle; 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması, milli birlik ve beraberlik bilincinin güçlendirilmesi ve kriz dönemlerinde sorumlu habercilik anlayışının önemine dikkat çekilmesi hedeflendi.

'HABERLER YENİDEN ELE ALINDI'

İzmir Valisi Süleyman Elban, "7 bölgemizde, İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından 16 Temmuz tarihinde gazetelerimizin manşetlerinde yer alan haberler yeniden ele alındı ve öğrencilerimizin özel çalışmasıyla gazetelerin birinci sayfaları hazırlandı. Aradan 10 yıl geçmiş olmasına rağmen o gece yaşanan acıları ve yazılan kahramanlık destanını dipdiri tutmak amacıyla bu ve benzeri etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu çalışmalar, gelecek nesillere bu bilincin aktarılmasına ve o duyguların yaşatılmasına katkı sağlar. Bu çalışmayı hazırlayan ve süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, 15 Temmuz, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Manşetleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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