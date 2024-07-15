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15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen, kabri başında anıldı

VAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığındaki görevi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, kabri başında anıldı.

FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, memleketi Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında anıldı. Burada Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından şehidin mezarına karanfil bırakıldı. Daha sonra şehidin Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan baba evini ziyaret eden Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve protokol üyeleri, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye ettiler. Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Kaymakam Karaloğlu, "Rabbim rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Bu vatan uğruna bir saniye beklemeksizin şehit olmuş. Rabbim bu vatana, bu millete tekrar 15 Temmuz gecesini yaşatmasın" dedi.

Programa kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.