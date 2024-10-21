15 Temmuz şehidinin babasından FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin, "O sahtekarın tekiydi" açıklaması - Son Dakika
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15 Temmuz şehidinin babasından FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin, "O sahtekarın tekiydi" açıklaması

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehit olan Murat Kocatürk'ün babası Bayram Kocatürk, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "O sahtekarın tekiydi ve sonuçta da devletimizi, vatanımızı düşmanlara teslim etme...

21.10.2024 19:17
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehit olan Murat Kocatürk'ün babası Bayram Kocatürk, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "O sahtekarın tekiydi ve sonuçta da devletimizi, vatanımızı düşmanlara teslim etme kalkışmasını yaptı ama Allah bu şehitlerimizi, gazilerimizi ayaklandırdı, milletimizi uyandırdı." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili AA muhabirine konuşan Kocatürk, "Vallahi çok üzüldüm. Daha da uzun yaşasaydı, acılar içinde kıvransaydı daha sevinirdim. Ben Müslüman olduğuna inanmıyorum. Çünkü onları çok izledim. Böyle anlatıyor, anlatıyor, ondan sonra bir ağlama sonra gözlerinden bir tek damla daha düşmüyordu, çıkmıyordu ve o saf insanlar da böyle izliyordu." diye konuştu.

Kocatürk, "O sahtekarın tekiydi ve sonuçta da devletimizi, vatanımızı düşmanlara teslim etme kalkışmasını yaptı ama Allah bu şehitlerimizi, gazilerimizi ayaklandırdı, milletimizi uyandırdı." dedi.

Oğlunun 34 yaşında şehit olduğunu dile getiren Kocatürk, şöyle devam etti:

"Buraya geldi, iki ay kala, 15 günde ve 10 günde devamlı şehit olacağını söylerdi, çok arkadaşlarına ve kardeşlerine söylemişti. Bize de devamlı söylüyordu. Son 10 gün önce söylüyordu: 'Baba şehit olacağım' diye. Oğlumun şehit olacağı günü ve saati dahi bildiğine inanıyorum. Öyle belirtiler ve işaretler vardı. Anlamıyordum o zaman. Şehit olduktan sonra hepsi, gördüğümüz rüyalar ve onun devamında bize verdiği mesajlar, o günleri ve saatini dahi bildiğini kanıtlıyor."

Kocatürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu örgüt, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük terör örgütü. Çünkü dünyanın 167 kadar ülkesinde, oralara yerleşmiş, oralara kök salmış, dünya çapında bir örgüt ama parçalanır. Ayrı ayrı Fetullah çıkar, onlar olmasa dahi FETÖ, bu medyada, sosyal medyada da görüyorsak, insanları aldatmak isteyen çok insan var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidinin babasından FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin, 'O sahtekarın tekiydi' açıklaması - Son Dakika

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