15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

29.12.2024 01:46
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyrederken aniden alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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