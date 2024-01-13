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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2 zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2 zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 2 zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
13.01.2024 - 07:58,
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde farklı yönlerde meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Köprünün Anadolu-Avrupa yönünde C.A. idaresindeki 34 CVG 730 plakalı otomobil ile N.B'nin kullandığı 34 TFN 05 plakalı ticari taksinin çarpışmasının ardından 5 araç daha kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan taksi sürücüsü N.B. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar C.A. ve N.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında Avrupa-Anadolu yönünde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA
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