15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemin detaylarına ulaşıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemin detaylarına ulaşıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir şüphelinin aracıyla yolu kapatarak yaptığı eylemin detaylarına ulaşıldı.

15.06.2024 01:06
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir şüphelinin aracıyla yolu kapatarak yaptığı eylemin detaylarına ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, köprüde duran aracı fark eden polis ekipleri, otomobilin yanına gittiklerinde sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu bir pim olduğunu gördü.

Durumu polis merkezine bildiren ekipler, tedbir amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Bu sırada olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edildi.

Araçtaki R.C.Ç'nin, teslim olması için görüşen müzakereci ekiplere, devletin SMA hastalarına yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğü ile görüşmek istediğini söylediği belirtildi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından şüphelinin polis ekiplerince teslim alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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