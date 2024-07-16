15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne Ziyaretler Devam Ediyor - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne Ziyaretler Devam Ediyor

FETÖ'nün 8 yıl önceki hain darbe girişimini engellemek için mücadele veren kahramanların eşyası ile ülkeye ihanet eden darbecilerin kullandığı mühimmatın sergilendiği "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na ziyaretler devam ediyor.

16.07.2024 00:06
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FETÖ'nün 8 yıl önceki hain darbe girişimini engellemek için mücadele veren kahramanların eşyası ile ülkeye ihanet eden darbecilerin kullandığı mühimmatın sergilendiği "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na ziyaretler devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan ziyaretler akşam da sürdü.

Vatandaşlar, içinde 252 şehidin adının yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret ediyor. Burada dualar okuyan ziyaretçiler, her birinin altında bir şehidin ismi ve öz geçmişini gösteren karekodu bulunan servi ağaçlarının çevresinde dolaşıyor.

Öte yandan bu noktaya gelen vatandaşlar, darbe girişimini engellemek için mücadele verenlere ait eşya ile darbecilerin kullandığı mühimmatın sergilendiği Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret ediyor. Sergilenen eşyayı inceleyen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çekiyor.

"Allah'a çok şükür ülkemizi kurtardık"

15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret edenlerden Veysel Doğan, hain darbe girişiminin yaşandığı gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne arkadaşlarıyla geldiğini söyledi.

Darbeci askerlere karşı durduklarını ancak şehitlik makamının kendilerine nasip olmadığını anlatan Doğan, "Burada şehit olanların hepsinin alınlarından öpüyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah, Cumhurbaşkanımızdan da razı olsun. Onun ferasetiyle herkes sokağa çıktı." dedi.

Doğan, darbe girişimi gecesinde bu bölgede yaşadıklarıyla ilgili, "Şurada iki grup vardı. Asker elbisesini giymiş şerefsizler vardı. Ama onlara karşı asıl askerlik yapan bizler vardık. O şerefsizleri burada yendik. ve Allah'a çok şükür ülkemizi kurtardık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Torununa, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismini verdiğini belirten Doğan, "Herkesin bu güzel insanın ismini torunlarına koyması lazım. Allah bütün şehitlerimiz ve ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Derya Altıok da hain darbe girişiminin yaşandığı gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldiklerini ancak giremediklerini kaydederek, "Bir sürü şehitlerimiz oldu. Allah mekanlarını cennet etsin, bizi kurtardılar. Evlatlarımıza, geleceğimize, çocuklarımıza kanlarını verdiler. Bu vatan bizimdir. Asla kimseye vermeyiz. Çocuklarımıza küçük yaşta vatan sevgisini aşılıyoruz." dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı geceyi yaşının küçük olması nedeniyle hatırlamakta zorlandığını ifade eden Hümeyra Cin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne Ziyaretler Devam Ediyor - Son Dakika


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