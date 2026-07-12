15 Temmuz'un 10. Yılı Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz'un 10. Yılı Etkinlikleri

12.07.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı, yurt dışında etkinliklerle anılacak ve uluslararası kamuoyuna tanıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" temasıyla yurt dışında etkinlikler gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, programlarla, Türk milletinin demokratik meşruiyeti ve anayasal düzeni korumak uğruna ortaya koyduğu kararlı duruşun uluslararası kamuoyuna daha etkin şekilde anlatılması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, 15 Temmuz'un Türkiye'nin yakın tarihindeki öneminin yanı sıra halk iradesinin, demokratik meşruiyetin ve anayasal düzenin korunmasına yönelik evrensel bir mücadele örneği olarak ele alınması öngörülüyor.

Bu kapsamda, temmuz ayı içerisinde Almanya (Berlin), Bosna-Hersek (Saraybosna), Belçika (Brüksel), İsviçre (Bern), Hollanda (Lahey), Endonezya (Cakarta), Güney Afrika (Pretorya), Arnavutluk (Tiran), Nijerya (Abuja) ve Birleşik Krallık (Londra) olmak üzere 10 farklı ülkede programlar düzenlenecek.

Programlar aracılığıyla akademisyenlerin, kanaat önderlerinin, medya temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve karar alıcıların bir araya getirilmesiyle 15 Temmuz'un uluslararası düzeyde farklı boyutlarla ele alınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

"Şafak Vakti" belgeseli gösterilecek

Programlarla, katılımcıların, konuya dair disiplinlerarası bir anlayış geliştirmesi, geçmişten dersler çıkararak gelecekte benzer tehditlere karşı daha dirençli bir toplumsal yapı inşa edilmesine katkı sunulması, ülkeler arası işbirliklerinin ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Etkinliklerin yapılacağı ülkelerde 15 Temmuz hafızasını uluslararası kamuoyuyla buluşturmak amacıyla fotoğraf sergileri düzenlenmesi ve "Şafak Vakti" belgeselinin gösteriminin yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Politika, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un 10. Yılı Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu
Rusya’da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var Rusya'da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var
Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

17:05
Amedspor’dan Batshuayi bombası
Amedspor'dan Batshuayi bombası
16:47
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
16:33
Dünyaca ünlü oyuncu Shay Mitchell, Fenerbahçe formalı pozlarıyla büyüledi
Dünyaca ünlü oyuncu Shay Mitchell, Fenerbahçe formalı pozlarıyla büyüledi
16:32
990 milyon TL’lik bahis İşte Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar
15:43
Haluk Levent gözaltına alındı
Haluk Levent gözaltına alındı
15:04
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 17:14:34. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'un 10. Yılı Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.