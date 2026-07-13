15 Temmuz'un 10. yılında öğrencilerden 253 şehit portresi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz'un 10. yılında öğrencilerden 253 şehit portresi

15 Temmuz\'un 10. yılında öğrencilerden 253 şehit portresi
13.07.2026 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında, İstanbul'daki lise öğrencileri tarafından hazırlanan '253 Şehit 253 Portre' sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. 37 ilçeden 248 öğrenci, 70 öğretmen rehberliğinde farklı tekniklerle şehitlerin portrelerini çizdi. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü, eserlerin samimi ve doğal olduğunu vurgulayarak öğrencilere teşekkür etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, İstanbul'daki lise öğrencilerinin hazırladığı '253 Şehit 253 Portre' sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla, 37 ilçeden 248 öğrencinin 70 öğretmenin rehberliğinde farklı tekniklerle hazırladığı '253 Şehit 253 Portre' sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile davetliler katıldı. Kurdelenin kesilmesinin ardından protokol üyeleri öğrencilerin eserlerini inceledi.

'ÇOK GÜZEL ŞAHESERLER ORTAYA ÇIKARMIŞLAR'

Serginin açılışında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Bu resim sergisinin anlamlı bir özelliği var. Bunu çizen, resmeden öğretmenlerimiz değil; öğrencilerimiz, gençlerimiz ve Güzel Sanatlar Lisesi değil; İmam Hatip'ten Meslek Lisesi'ne, Meslek Lisesi'nden Spor Lisesi'ne, Spor Lisesi'nden Güzel Sanatlar'a, Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Lisesi'ne. İki tane de ortaokul öğrencimiz var aramızda. 253 şehidimizi, 37 farklı ilçeden öğrencilerimiz, öğretmenlerinin öncülüğünde çizmişler. Her birinin eline, kalemine, yüreğine sağlık. Çünkü çok samimi, çok içten ve çok doğal, geleceğe matuf çok güzel şaheserler ortaya çıkarmışlar. Ben bu çalışmada görev alan ilçe müdürlerimize, okul müdürlerimize, onları yüreklendiren değerli öğretmenlerimize, sevgili gençlerimize, öğrencilerimize ve onları yetiştiren kıymetli anne babalarına yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 15 Temmuz gecesinde, o 15 Temmuz destanında kanlarıyla toprakları bize emanet eden, tekrar devletimizin bekasını kaimleştiren şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, 15 Temmuz, İstanbul, Güncel, AKM, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un 10. yılında öğrencilerden 253 şehit portresi - Son Dakika

Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Davinson Sanchez’den Galatasaray taraftarını üzecek karar Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzecek karar

17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz, her geçişten yüzde 20 pay alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz, her geçişten yüzde 20 pay alacağız
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 17:55:26. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'un 10. yılında öğrencilerden 253 şehit portresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.