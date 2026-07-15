15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde 10 yıldır korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde 10 yıldır korunuyor

15 Temmuz\'un izleri Marmaris\'teki otelde 10 yıldır korunuyor
15.07.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü askerlerce basılan otelde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisi ve şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in odası o geceki haliyle muhafaza ediliyor; kurşun ve el bombası izleri hala duruyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerler tarafından basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 10 yıl önceki gibi muhafaza edildi. Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin ateşlediği 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Marmaris, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde 10 yıldır korunuyor - Son Dakika

Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Elazığ’da Engelli Çocuğa Şiddet İddiası Elazığ'da Engelli Çocuğa Şiddet İddiası
Bursa’da komşu dehşeti “Eşime göz kırptı“ iddiası can aldı Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Araları bozuk muydu Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal’la ilgili iddiaya yanıt Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
07:33
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
01:41
Milas’taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
23:56
Dünya Kupası’ndaki ilk finalist İspanya
Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 09:57:52. #7.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde 10 yıldır korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.