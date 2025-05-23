15. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu 'Farklı Öğrenenler' Temasıyla Başladı

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Farklı Öğrenenler" temasıyla düzenlenen 15. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu açılış törenine katıldı. Hisarlı Ahmet'in, şehrin sesi olduğunu belirten Kahveci, "Onun adına düzenlenen ve artık geleneksel bir hüviyete kavuşmuş olan bu sempozyumun, kültürel mirasımızın sözün yanında, akademik boyuttaki bilimsel çalışmalarla, ulusal ve uluslararası katkılarla yaşatılması adına büyük bir misyon taşıdığına inanıyorum" dedi.

15. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu açılış törenine, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, il protokolü, akademisyenler, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Etkinlik, 15'inci yılında "Farklı Öğrenenler" temasını ele alarak, müziğe ve kültüre dikkat çekmesinin yanı sıra eğitime, kapsayıcılığa ve insan olmanın çeşitliliğine vurgu yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, iki öğrenci müzik dinletisi sundu, sempozyum için hazırlanan videoların gösterimini yaptı. Açılış konuşmaları ile devam eden programda, sempozyumun ana sponsorlarına şiltleri takdim edildi.

"Büyük bir misyon taşıdığına inanıyorum"

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya'nın müzik kültüründe derin izler bırakmış olan Hisarlı Ahmet'in, şehrin sesi olduğunu belirterek, "Onun adına düzenlenen ve artık geleneksel bir hüviyete kavuşmuş olan bu sempozyumun, kültürel mirasımızın sözün yanında, akademik boyuttaki bilimsel çalışmalarla, ulusal ve uluslararası katkılarla yaşatılması adına büyük bir misyon taşıdığına inanıyorum" dedi.

"Toplumsal eşitlik ve kapsayıcılık adına hepimize düşen bir sorumluluktur"

"Farklı Öğrenenler" temasının geniş bir ufka kapı aralayacağını ifade eden Kahveci, "Disleksi, dikkat eksikliği, öğrenme güçlükleri gibi konulara duyarlılıkla yaklaşmak, farklı öğrenme biçimlerini anlamak ve bu bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmak, toplumsal eşitlik ve kapsayıcılık adına hepimize düşen bir sorumluluktur. Sanatın iyileştirici gücüyle birleşen bilimsel yaklaşımlar, bireyleri ve toplumları geliştirerek, yeni ufuklar açar" diye konuştu.

Kültür ve sanatın korunacak, yaşatılacak ve geleceğe taşınacak bir değer olduğunu savunan Kahveci, bu doğrultuda Hisarlı Ahmet gibi değerlerin adını yaşatmak, genç kuşaklarla buluşturmak ve onları geleneksel mirasın bir parçası haline getirmek için büyük çaba sarf edildiğinin altını çizdi ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Uygulama Okulu ile Kütahya Güzel Sanatlar Derneği üyelerinin eserlerinin yer aldığı sergilerin incelenmesi ile program sona erdi.