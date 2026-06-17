15 Yaşındaki Genç Sulama Kanalında Hayatını Kaybetti

ADANA merkez Seyhan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Harun Dalçek (15), akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bunaltıcı sıcaklar nedeniyle serinlemek amacıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Harun Dalçek, bir süre sonra akıntıya kapılarak suda sürüklenmeye başladı. Gencin çırpındığını gören çevredekiler müdahale ederek Dalçek'i sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Harun Dalçek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.