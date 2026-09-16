15 yıllık bel ağrısı 2 saatlik kapalı ameliyatla son buldu - Son Dakika
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15 yıllık bel ağrısı 2 saatlik kapalı ameliyatla son buldu

15 yıllık bel ağrısı 2 saatlik kapalı ameliyatla son buldu
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Yaklaşık 15 yıldır bel ağrısı çeken ve 100 metreden fazla yürüyemeyen 74 yaşındaki Gülseren Gözler, Konya'da kapalı yöntemle yapılan 2 saatlik ameliyatla ağrılarından kurtuldu. Ameliyattan saatler sonra yürümeye başlayan Gözler, ertesi gün taburcu edildi.

Yaklaşık 15 yıldır yaşadığı bel ağrısı nedeniyle 100 metreden fazla yürüyemeyen 74 yaşındaki Gülseren Gözler, Konya'da kapalı yöntemle yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan Gülseren Gözler, lomber stenoz (bel bölgesindeki omurilik kanalının daralarak içindeki sinirlere baskı yapması) rahatsızlığı nedeniyle zaman içinde günlük işlerini yapamaz duruma geldi.

Ameliyat risklerinden de çekinen Gözler, yaklaşık 15 yıl uykusuz geceler ve ağrılı günler yaşadı.

Konya'da yaşayan kızının araştırmaları sonucu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Derviş Ali Gülhan'a ulaşan Gözler, burada kapalı yöntemle gerçekleştirilen ve 2 saat süren ameliyatla ağrılarından kurtuldu.

"Teyzemiz şimdi gayet iyi bir şekilde yürüyor"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Gülhan, AA muhabirine, Gülseren Gözler'in 100 metreden fazla yürüyememe, özellikle sol bacakta ağrı, uyuşukluk, kasılma ve geceleri uyuyamama şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Yaptıkları tetkik ve muayenede Gözler'e "lomber stenoz" teşhisi koyduklarını dile getiren Gülhan, ardından ameliyat kararı aldıklarını anlattı.

Gülhan, ameliyatı endoskopik olarak kamerayla gerçekleştirme kararı aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teyzemizi pazartesi günü sabah ameliyata aldık. Ameliyattan çıktıktan 2-3 saat sonra yürütmeye başladı. Kasılma şikayetleri, uyuşukluk hatta sol tarafında güçsüzlük vardı. O şikayetlerin hepsi tamamen geçmişti. Akşam gayet rahat bir şekilde yürümeye başladı. Ertesi gün sabah ağrılarının tamamen geçtiğini gördük ve teyzemizi taburcu ettik. Teyzemiz şimdi gayet iyi bir şekilde yürüyor. Artık rahat uyuyabiliyor. Sol tarafındaki güçsüzlük, uyuşuk geçmiş. Kendisi mutlu, biz de mutluyuz."

Gülhan, yaklaşık 2 saat süren ameliyatta küçük 2 kesiden işlem yaptıklarını, ameliyat bölgesindeki kas ve bağlara zarar vermediklerini söyledi.

"Yürüyemiyordum, eğildiğim zaman zorlanıyordum"

Gülseren Gözler de yaklaşık 15 yıl önce sol bacağında sızlama şeklinde ağrı başladığını anlattı.

İlk başlarda bu ağrıların günün yorgunluğundan kaynaklandığını düşünerek önemsemediğini ifade eden Gözler, "Zamanla ağrılarım artmaya başladı. Yürüyemiyordum, eğildiğim zaman zorlanıyordum. Ağır bir şey kaldıramıyordum. Kramplar giriyor, ayaklarım uyuşuyordu. Geceleri buz koyuyor, krem sürüyordum. Ağrıdan dolayı dizlerime vurup, rahatlamaya çalışıyordum, bu şekilde sabahlıyordum. Ameliyattan sonra daha kötü olurum diye korkmuştum ama şimdi çok iyiyim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bel Ağrısı, Ameliyat, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yıllık bel ağrısı 2 saatlik kapalı ameliyatla son buldu - Son Dakika

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