16 Mayıs "Ulusal Erişilebilirlik Günü" İlan Edildi - Son Dakika
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16 Mayıs "Ulusal Erişilebilirlik Günü" İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge ile her yıl 16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' olarak kutlanacak. Bu gün, engelliler ve hareket kısıtlılığı olan bireylerin eşit ve bağımsız bir şekilde hizmetlere ulaşımını sağlamak amacıyla farkındalık etkinlikleri düzenlenecek. Erişilebilirlik, sadece bir hak değil, diğer hakların kullanılabilmesi için vazgeçilmez bir araç olarak vurgulandı.

16.05.2025 02:06
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge ile her yıl 16 Mayıs "Ulusal Erişilebilirlik Günü" olacak, farkındalık oluşturmak üzere etkinlikler düzenlenecek ve herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi için çaba harcanacak.

"Ulusal Erişilebilirlik Günü ile İlgili 2025/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, erişilebilirliğin sadece bir hak değil, aynı zamanda diğer hakların da kullanılabilmesi için vazgeçilmez bir araç olduğuna dikkat çekildi. Özellikle engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere hareket kısıtlılığı olan bireylerin, sağlık, eğitim ve diğer toplumsal hizmetlerden eşit ve bağımsız bir şekilde faydalanabilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Genelgede şu ifadeler yer alıyor:

"Erişilebilirlik herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere hareket kısıtlılığı olan bireylerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon başta olmak üzere tüm toplumsal hizmetlerden eşit ve tam faydalanabilmesi ve günlük yaşamını yardımsız şekilde sürdürebilmesi için yapılı çevre, ulaşım ve diğer tüm kentsel hizmetler ile bilişim teknolojileri, bilgi sunumu ve ürünlerin erişilebilir olması gerekmektedir.

Erişilebilirlik temel bir hak olmakla birlikte diğer hakların kullanılabilmesi için de bir araçtır. İçermeci toplumun en temel gereklerinden olan erişilebilirliğin sağlanması, tüm kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, tasarımcılar, üreticiler, onay, ruhsat ve denetim mercileri ile hizmet sunucularının görevidir. Erişilebilirlik izleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve tüm kesimlerin odağını bu alana çekerek kamuoyu farkındalığı oluşturulması erişilebilir toplum olma yolunda atılacak en önemli adımlardır.

Bu kapsamda erişilebilirlik logosunun kullanımının ve görünürlüğünün artırılması, erişilebilirliğin temel bir hak olduğu bilincinin geliştirilerek gündelik yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi, doğru uygulamaların yaygınlaştırılması, gelecek nesillerde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması amacıyla her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda; 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının son günü olan 16 Mayıs tarihi "Ulusal Erişilebilirlik Günü" olarak kutlanacaktır.

Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Kaynak: ANKA

Engelliler, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' İlan Edildi - Son Dakika

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