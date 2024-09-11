Kayseri'de 16 Yaşındaki Sürücüye Ceza

Kayseri'de araç kullandığı görüntü sosyal medyada paylaşılan 16 yaşındaki sürücü ve araç sahibine 12 bin 977'şer lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaşta birinin araç kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.
Bu kapsamda, sürücünün 16 yaşındaki H.B. olduğu tespit edildi.
Ehliyetsiz araç kullanan H.B. ve araç sahibi M.S'ye 12 bin 977'şer lira ceza uygulandı.
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