17 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 36 şüpheliden 28\'i tutuklandı

İZMİR merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. 3'ü adli kontrollü olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı. Ayrıca cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verildi. Böylelikle toplam tutuklu sayısı 35'e yükselirken, firari 9 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurma ve örgüte üye olma ile yasa dışı bahis suçlarından 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Adana, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Ankara, Aydın, Bartın, Isparta, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep'te, geçen 3 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalanırken, 7 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 28'i tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında da soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi. Böylece tutuklananların sayısı 35'e ulaştı.

Firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber : Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,