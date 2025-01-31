17 Yaşındaki B.Y. tarafından Ailesi Katledildi: Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

17 Yaşındaki B.Y. tarafından Ailesi Katledildi: Cenaze Töreni Düzenlendi

17 Yaşındaki B.Y. tarafından Ailesi Katledildi: Cenaze Töreni Düzenlendi

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y., annesi Aysun, babası Mehmet, kardeşi Zilan ve babaannesi Fatma İnce'yi silahla öldürdü. Ailenin cenazesi Sultangazi'de yapılan törenle defnedildi.

31.01.2025 18:48  Güncelleme: 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EYÜPSULTAN'da 17 yaşındaki B.Y. tarafından öldürülen annesi Aysun Yenigün (42), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce (71), Sultangazi'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre B.Y., yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün, babası Mehmet Yenigün, kardeşi Zilan Yenigün ile babaannesi Fatma İnce'yi silahla öldürerek kaçtı. B.Y., Bursa'da yakalanırken, ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan anne, baba, kardeş ve babaannesinin cenazesi Alibeyköy'deki gasilhaneye getirildi. Ardından gasilhaneden alınan Fatma İnce, Zilan Yenigün, Mehmet Yenigün, Aysun Yenigün Sultangazi'deki Hediye Hanım Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Eyüpsultan, Politika, 3-sayfa, Güncel, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 Yaşındaki B.Y. tarafından Ailesi Katledildi: Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 19:51:49. #1.12#
SON DAKİKA: 17 Yaşındaki B.Y. tarafından Ailesi Katledildi: Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.