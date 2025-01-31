17 Yaşındaki B.Y. tarafından Ailesi Katledildi: Cenaze Töreni Düzenlendi

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EYÜPSULTAN'da 17 yaşındaki B.Y. tarafından öldürülen annesi Aysun Yenigün (42), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce (71), Sultangazi'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre B.Y., yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün, babası Mehmet Yenigün, kardeşi Zilan Yenigün ile babaannesi Fatma İnce'yi silahla öldürerek kaçtı. B.Y., Bursa'da yakalanırken, ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan anne, baba, kardeş ve babaannesinin cenazesi Alibeyköy'deki gasilhaneye getirildi. Ardından gasilhaneden alınan Fatma İnce, Zilan Yenigün, Mehmet Yenigün, Aysun Yenigün Sultangazi'deki Hediye Hanım Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na toprağa verildi.