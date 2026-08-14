17 Yaşındaki Genç Kaza Kurbanı Oldu

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde refüjdeki çelik bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Emin Özkaraman (17), hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, Özkaraman'ın ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Emin Özkaraman'ın kontrolünü yitirdiği 44 AV 644 plakalı otomobil, refüjdeki çelik bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Özkaraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özkaraman'ın cansız bedeni, itfaiye erlerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı. Ekiplerin incelemesinde Özkaraman'ın ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Kaza yerindeki çalışmanın ardından Özkaraman'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.