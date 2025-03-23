17 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 8 ay olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.Ö. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.