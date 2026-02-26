17 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Mersin'de Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Mersin'de Yakalandı

26.02.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırsızlık suçundan 7 yıldır aranan Meryem G, Mersin'de yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul'da "hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan kadın Mersin'de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hükümlü kişilere yönelik yapılan çalışma kapsamında, "hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 12 Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aranması bulunan ve 1 Mart 2019'dan beri aranan Meryem G'nin Mersin'de olduğu belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye gitmek üzere iki ekip görevlendirildi.

Ekipler, 13 Şubat'ta, Tarsus Öğretmenler Mahallesi 2919 Sokak'ta bulunan adrese düzenledikleri operasyonda Meryem G'yi yakaladı.

Hükümlü kadın, adli işlemler için Tarsus Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Hırsızlık, Güvenlik, Mersin, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Mersin'de Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:34:28. #7.13#
SON DAKİKA: 17 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Mersin'de Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.