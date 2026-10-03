1700 üyenin oy kullandığı PTO Genel Kurulu'nda Ulvi Sakarya yeniden başkan seçildi

1700 üyenin oy kullandığı PTO Genel Kurulu'nda Ulvi Sakarya yeniden başkan seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polatlı Ticaret Odası Başkanlığına 2013'ten beri görev yapan Ulvi Sakarya, tek listeyle katıldığı Olağan Genel Kurul seçiminde yeniden başkan seçildi. Başkanlık binasındaki genel kurulda 14 meslek grubundan 1700 üye oy kullanırken meslek komitesi ve meclis üyeleri de belirlendi.
Polatlı Ticaret Odası (PTO) Başkanlığına Ulvi Sakarya, yeniden seçildi.
PTO Başkanlık binasında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da 14 meslek grubundan 1700 üye meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri için oy kullandı.
2013 yılından bu yana oda başkanlığı görevini sürdüren ve seçime tek listeyle katılan Sakarya başkanlığa yeniden seçildi.
Seçim sonucu meslek komitesi ve meclis üyeleri de belirlendi.
Kaynak: AA
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