18 Haftada 106 Çocuğa Umut Oldular
18 Haftada 106 Çocuğa Umut Oldular

02.05.2026 10:01  Güncelleme: 12:13
(İZMİR) - İzmir'de sosyal imkanları kısıtlı mahallelerde yürütülen proje, 68 aile ve 159 gönüllüyle büyüdü. Atölyelerden gezilere uzanan desteklerle çocuklar hem öğrendi hem güçlendi. Kapanış etkinliğinde "dayanışma devam edecek" mesajı verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çocuk ve genç dostu kent, eşit yurttaşlık ve kapsayıcı sosyal belediyecilik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Mahallede Dayanışma Var Projesi, çocukların sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi ve mahalle ölçeğinde dayanışma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Çalışmaları Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmanın kapanış programı, proje süresince kurulan bağların, paylaşılan emeğin ve güçlenen dayanışmanın bir araya geldiği anlamlı bir buluşma oldu. Çocuklar, gönüllü gençler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, gün boyu süren çeşitli programlarla tamamlandı. Sokak oyunları ve yarışmalar, çocukların aktif katılımıyla gerçekleştirildi. Gönüllü gençlerin hazırladığı atölye çalışmaları ise çocukların eğitsel ve yaratıcı süreçlere dahil olmasına olanak sağladı. Genç İzmir Pop Orkestrası'nın performansı ve sihirbaz gösterisi ilgi çekti. Günün sonunda projeye katılan çocuklara ve gönüllü gençlere katılım belgeleri verildi.

18 haftalık kapsamlı çalışma

Kasım ayında başlayan ve 18 hafta süren proje kapsamında Çiğli Balatçık, Bayraklı Doğançay ile Onur-Yamanlar mahallelerinde toplam 68 aile, 106 çocuk ve 159 gönüllü ile çalışmalar gerçekleştirildi. Proje süresince çocukların sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerini desteklemeye yönelik çok sayıda etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda İzmir Doğal Yaşam Parkı gezisi, İzmir Bilim Müzesi ziyareti ve buz pisti etkinliği gibi programlarla çocukların farklı deneyimler kazanması sağlandı.

Sosyal destek çalışmaları öne çıktı

Mahallelerde gerçekleştirilen ev ziyaretleri ve buluşmalar kapsamında çocuklara yönelik akran zorbalığına karşı farkındalık, empati ve dayanışma, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ve öz bakım konularında atölye ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Gönüllü gençler, yürütülen çalışmalar kapsamında çocukların derslerine destek olarak akademik gelişimlerine de katkı sundu.

Sürdürülebilir dayanışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk dostu kent yaklaşımı doğrultusunda yürütülen proje, yalnızca belirli bir döneme yayılan faaliyetler bütünü olmanın ötesine geçerek mahallelerde kalıcı bir dayanışma zemini oluşturdu. Eşit yurttaşlık ilkesi temelinde çocukların sosyal hayata katılımını güçlendiren çalışmalar, gönüllülük mekanizmalarıyla desteklenerek sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuldu. Kapanış programı da yalnızca bir dönemin sonu değil, mahallelerde filizlenen dayanışmanın, kurulan ilişkilerin ve birlikte üretme kültürünün devam edeceğine işaret eden güçlü bir buluşma olarak öne çıktı.

Kaynak: ANKA

