18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın Antalya'da 6-8 Mayıs tarihlerinde düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"81 ilimizden ve 23 ülkeden toplam 17 bin 994 yarışmacı ve 5 bin 855 robot başvurusunun alındığı yarışma, 6-8 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Yarışma ile ülkemizde mesleki eğitimin niteliğini artırmayı, teknoloji alanında gençlerimizde farkındalık oluşturmayı ve evlatlarımızın girişimci, üretken ve yenilikçi bireyler olarak güçlenmelerini hedefliyoruz. Yarışmaya katılan öğrencilerimize başarılar diliyor, bu değerli organizasyonda emeği geçen herkese ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."