HASTANEDE ÖLDÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, arkadaşlarıyla bulunduğu evde tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Ece Naz Macit(18) tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında evde bulunan 1'i 17 yaşında kız, diğer 2'si 19 yaşlarında erkek olmak üzere 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Selda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli),
Son Dakika › Güncel › 18 Yaşındaki Genç Kız Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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