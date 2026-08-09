18 Yaşındaki Sürücü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

18 Yaşındaki Sürücü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

18 Yaşındaki Sürücü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyetsiz sürücü Miraç Kandil, TIR'a çarparak hayatını kaybetti; cenazesine babası cezaevinden katıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yan yola düşüp, park halindeki TIR'a çarparak hayatını kaybeden ehliyeti bulunmayan otomobil sürücüsü Miraç Kandil (18), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine talihsiz gencin cezaevinde bulunan babası Özcan Kandil, jandarma eşliğinde katıldı.

Kaza dün akşam Ereğli- Alaplı kara yolu tersaneler bölgesinde meydana geldi. Alaplı yönünde Miraç Kandil'in kontrolünü yitirdiği 34 EB 1179 plakalı otomobil, ana yoldan yan yola düşerek park halindeki bir TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Miraç Kandil, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNESİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Miraç Kandil'in cenazesi ikindi vakti Ali Molla Camisine getirildi. Oğlunun tabutunun başında ayakkabılarına ve kıyafetine sarılan anne Nevin Kandil, 'Anneciğim bunları giydireyim sana çık oradan" diyerek gözyaşları döktü.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze namazı öncesinde Miraç Kandil'in arkadaşları cami avlusuna akın etti. Alınan helallik ve cenaze namazının kılınmasının ardından Miraç Kandil Belen yeni mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

BABA CEZAEVİNDEN CENAZEYE KATILDI

Miraç Kandil'in babası Özcan Kandil ise cezaevi aracı ile geldiği Belen yeni mezarlığında jandarma eşliğinde oğlunun cenaze törenine katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından baba Kandil, yeniden cezaevine götürüldü.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANMIŞ

Diğer yandan Miraç Kandil'in bu yıl üniversite sınavına girdiği ve tercih işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 Yaşındaki Sürücü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 03:29:34. #7.12#
SON DAKİKA: 18 Yaşındaki Sürücü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.