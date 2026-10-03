19 Afrika ülkesinden 26 Kızılhaç ve Kızılay temsilcisi Beijing'de seminerde buluştu

19 Afrika ülkesinden 26 Kızılhaç ve Kızılay temsilcisi Beijing'de seminerde buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beijing'de düzenlenen iki haftalık Kızılhaç ve Kızılay seminerinde 19 Afrika ülkesinden 26 temsilci bir araya geldi. Temsilciler, IFRC ile afet risklerinin azaltılması ve toplumsal dayanıklılık konusunda Çin'in uygulamalarını inceledi.
BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri için Dirençli Toplum Oluşturma Semineri, 10 Eylül 2026.
Çin- Afrika İşbirliği Çerçevesi kapsamında düzenlenen iki haftalık seminere 19 Afrika ülkesinin Kızılhaç ve Kızılay derneklerinden 26 temsilci ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) temsilcileri katıldı.
Seminerde konferanslara, saha ziyaretlerine ve etkileşimli tartışmalara katılan temsilciler, deneyimlerini paylaşarak afet risklerinin azaltılması, toplumsal dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında Çin'in uygulamaları hakkında bilgi aldı. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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