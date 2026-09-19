19 Eylül Gaziler Günü Havza'da kutlandı - Son Dakika
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19 Eylül Gaziler Günü Havza'da kutlandı

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19 Eylül Gaziler Günü Havza\'da kutlandı
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Havza'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Havza'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği Başkanı Harun Saat, 19 Eylül'ün vatanı için canını ortaya koyarak savaşan ve bunun neticesinde gazilik onuruna erişen kahramanların şeref günü olduğunu belirterek, "Yaşamış olduğumuz topraklar kadar vatan olmayı hak etmiş bir toprak parçası dünyada bulunmamaktadır. Vatanımızın her karışı şehit, gazi kanı ve acılı anaların gözyaşları ile yorulmuştur." dedi.

Programın ardından Kaymakam Samet Serin ve beraberindekiler, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi, mezarlara çiçek konuldu.

Program kapsamında Kaymakam Serin ve beraberindekiler, Muharip Gaziler Havza Temsilciğine de ziyaret etti.

Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu ise tüm gazilerin gününü kutladı.

Etkinlikler kapsamında şehitler için Havza Müftülüğü tarafından Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile Kevser Camisi'nde mevlit okundu.

İlçedeki bir tesiste de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gaziler onuruna yemek programı organize edildi.

Programlara Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Mustafa Demiral, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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