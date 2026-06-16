19 Günlük Arama: İlker Parlak Kayboldu - Son Dakika
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19 Günlük Arama: İlker Parlak Kayboldu

19 Günlük Arama: İlker Parlak Kayboldu
16.06.2026 15:16
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşen İlker Parlak'ı arama çalışmaları 19 gündür sürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan İlker Parlak'ı arama çalışmaları 19 gündür devam ediyor.

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak'ın (22) bulunması amacıyla çalışmalar 19 gündür sürüyor.

Afet ve Acil Durum (AFAD), polis, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, arama çalışmalarını hem sudan hem karadan hem de havadan devam ettiriyor.

Ayrıca Kelkit Çayı'nda iş makineleriyle olayın gerçekleştiği noktalardaki bazı alanlarda suyun akış yönü değiştirilerek çalışma gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalarda Parlak ile ilgili bir emareye henüz ulaşılamadı.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş, dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Oğuz Kale'nin cesedi, 3 Haziran'da suya düştükleri noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Kaynak: AA

3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Tokat, Sudan, Polis, Erbaa, Yaşam, AFAD, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Günlük Arama: İlker Parlak Kayboldu - Son Dakika

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