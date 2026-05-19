Seferihisar'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

(İZMİR) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Seferihisar'da törenler ve renkli etkinliklerle kutlandı.

Seferihisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Saat 09.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, İzzet Gül Stadyumu'nda devam etti. İlçe Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve ilçe protokolünün halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başlayan program, ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişiyle sona erdi.

SIĞACIK'TA 19 MAYIS COŞKUSU

Kutlamalar, Seferhisar Belediyesi'nin Sığacık Atatürk Heykeli önünde gerçekleştireceği çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Belediye yetkilileri, Bocce'den ayak tenisine, uzun atlamadan çuval yarışına kadar gençler için keyifli aktivitelerle devam edecek programa tüm Seferihisarlıları davet etti.