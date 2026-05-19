19 Mayıs Bayramı İslamabad'da Kutlandı

19.05.2026 19:41
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği, 19 Mayıs'ı büyük bir etkinlikle kutladı. Büyükelçi Neziroğlu, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüne vurgu yaptı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Etkinliğe Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanlık Gençlik Programı Başkanı Rana Mashhood Khan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İslamabad Temsilcisi Buket Kop, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Mehmet Toyran ile Türk vatandaşları ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından çeşitli performans gösterileri sergilendi.

Burada konuşan Büyükelçi Neziroğlu, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a giderek Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını ve bunun da egemenliğe, özgürlüğe ve cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun başlangıcını teşkil ettiğini söyledi.

Neziroğlu, tarihi öneminin yanı sıra 19 Mayıs'ın umudu, direnci, kararlılığı ve geleceğe yönelik sarsılmaz bir inancın sembolü olduğunu vurgulayarak, Atatürk'ün genç nesli barışın, ilerlemenin ve ulusal değerlerin koruyucusu olarak tanıyarak bu anlamlı günü onlara adadığını kaydetti.

Bu tarihi günü anarken Pakistan başta olmak üzere bu bölgedeki Müslümanların Kurtuluş Savaşı dönemindeki dayanışmasına ve desteğine minnettarlıklarını dile getiren Neziroğlu, bu desteğin Türkiye ile Pakistan arasındaki ebedi dostluk ve kardeşliğin en güçlü tarihi temellerinden biri olduğunu vurguladı.

Atatürk ve Muhammed Ali Cinnah iki ülkeye de hala ilham oluyor

Neziroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah'ın vizyonlarının hala iki ülkeye ilham olmaya devam ettiğine dikkati çekerek, iki ülkenin karşılıklı saygı, ortak değerler ve uzun süredir devam eden dayanışmaya dayalı müstesna kardeşlik ilişkisini sürdüreceğini ifade etti.

Eğitim, kültür, spor ve inovasyon alanlarında iki ülkenin genç nesilleri arasındaki etkileşimi güçlendirmeye özel bir önem atfettiklerini kaydeden Neziroğlu, iki ülkenin kardeşliğinin gençler tarafından şekilleneceğini dile getirdi.

Müşavir Toyran da 19 Mayıs 1919'un Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olduğunu belirterek, bu günün 107. yıl dönümünü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Toyran, bu günün Hilafet Hareketi'nin başladığı tarihle aynı zamanlara denk geldiğini kaydederek, "Bugün Türk ve Pakistanlı kardeşlerimizle ikinci yurdumuzda bu önemli günü kutladığımız için çok şanslıyız." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Kültür, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 20:28:44. #7.12#
